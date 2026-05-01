Ernest Muçi açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün 61saat'e yaptığı açıklamalarda Ernest Muçi konusuna özel olarak değindi. Başkan Ertuğrul Doğan, "Teknik bir karar. 'Hocamız, Ernest Muçi Trabzon'da kalsın' dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon euro civarında bir para ödenmesi lazım diye aklımda. Eğer bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da sorun olmaz " ifadelerini kullandı.

KONGRE ZAMANLARI BELLİ

Başkan Ertuğrul Doğan, eleştirilerle alakalı önemli mesajlar gönderdi. Başkan Doğan, kongre tarihlerini anımsatarak "Çok meraklı arkadaşlar varsa, kongre zamanları bellidir. Bu kongre zamanlarında gelirler, aday olduklarını söylerler. Bizden inşallah daha iyisini yaparlar, biz onları ayakta alkışlarız" vurgusunu yaptı.

KOMBİNELERE İLGİ GELMEDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kombinelere ilgi gösterilmemesine vurgu yaptı. Başkan Doğan, "Geçen yıl 7 bin civarı kombine sahibi taraftarımız vardı. Sadece bin tanesine yakını kombinesini uzattı. 50 tanesi VİP Kombine… Detaylı açıklamayı cumartesi Divan'da yapacağım. Stat geçen sene eksi 5 milyon euro zarar etti. Bu yıl da benzer olacak. Bilet fiyatlarımızı biliyorsunuz. Forma satışlarımız 10'da bir" dedi.

HAYIRLISI DİYECEĞİZ

Başkan Ertuğrul Doğan camianın desteğine ihtiyaç duyduklarını aktararak, "Son şampiyonluk yılında biz 35 milyonduk. Sonraki gelen takım 40 milyon euro. Şimdi aradaki fark 200 milyon euroları geçti. UEFA kuralları var. Gelirinin yüzde 70'inden fazlasını harcayamazsın. Trabzonspor'un geliri yok, bilet satışı yok, kombine satışı yok. Hemen 2 transfer yaptık biliyorsunuz. Takımın hocası Trabzonspor efsanesi. Futbolcular gencecik, iyi niyetli çalışıyorlar. Biz insanlar daha çok yanımızda olur diye düşünüyorduk. Hayırlısı diyeceğiz" yorumunu yaptı.

HOCAMIZ BEĞENİRSE GÖRÜŞÜRÜZ

Transfer çalışmalarının başladığını ve oyuncu izlemelerinin sürdüğünü kaydeden Başkan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un çok değerli bir izleme ekibi var. İzleyici arkadaşlarımız oyuncuları belirler, hocamıza önerir. Hocamız karar merciidir. Hocamızın tamam demediği hiçbir oyuncu Trabzonspor'a alınamaz, alınmamıştır. Hocamız beğeniyorsa Trabzonspor gider, görüşür. Alabildiklerimizi alırız. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyor" dedi.

BATAGOV AMELİYAT OLACAK

Arseniy Batagov hakkında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Batagov'un çok ciddi talipleri vardı. İtalya ve İngiltere'den takip edenler vardı. Talihsiz sakatlık geçirdi. Önümüzdeki hafta Londra'da ameliyat olacak. Ondan sonrasını göreceğiz. Batagov çok karakterli ve düzgün bir oyuncu. İzleme ekibimizin en iyi işlerinden biri" bilgisini verdi.

ONANA BİZİ SEVİYOR

Ertuğrul Doğan, Andre Onana için "Onana gibi kaleciyi kim istemez. Onana bizleri seviyor, Onana davranışlarıyla, genç kalecilere verdiği eğitimle, hem hocası hem de yönetimle olan uyumu nedeniyle her zaman bizim kalbimizde" diye konuştu.