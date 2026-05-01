Bakan Uraloğlu’na ziyaret

Trabzonspor'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na bir ziyaret gerçekleşti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na yapılan ziyarette Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Sebat Gençlik Spor Başkanı Atalay Armutçu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşet Soylu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yer aldı. Ziyaret esnasında Trabzon şehrindeki bütün futbol yatırımlarının detaylıca masaya yatırıldığı öğrenildi.