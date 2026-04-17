Başkan Ertuğrul Doğan, "Gelecek sezon için transfer planı hazır. Hem hocamızın hem izleme komitesinin üzerinde uzlaştığı isimler belli oldu. Liste bende, görüşmelere başladık." dedi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin söyleşisinde önemli açıklamalar yaptı. Başkan Doğan, transfer çalışmalarına değinerek, "Hocamızın, oyuncu izleme komitesiyle yaptığı görüşmeler bitti. Gelecek sezon için transfer planı hazır. Hem hocamızın hem izleme komitesinin üzerinde uzlaştığı isimler belli. Liste bende, görüşmelere başladık. En yakın zamanda inşallah anlaşmalar yapmaya başlayacağız" dedi.

30 MİLYON EURO TEKLİF

Kadrodaki oyuncularına gelen teklifleri anlatan Ertuğrul Doğan, "Birden fazla oyuncumuza 30 milyon euro ve üstü gelen teklifler var" bilgisini verdi. Trabzonspor Başkanı Doğan, "Önce ekonomik özgürlüğümüzü sağlamamız lazım. Rakiplerimiz statlarından 120-130 milyon gelir elde ederken biz 5 milyon euro zarardayız. Ben başkan olarak en iyi transferleri yapayım, şampiyon olalım, Avrupa'ya gidelim, mutlu olalım isterim" ifadelerini kullandı.

17 MİLYON EURO'YA RET

Devre arasında kanat transferi yapılmamasıyla ilgili eleştirilere de değinen Trabzonspor Başkanı şunları söyledi:

"Devre arasında stoper istiyorduk, aldık. Sol bek istiyorduk, aldık. Santrfor istiyorduk ama kontenjandan dolayı yerli olması gerekiyordu. Hocamızın tercihi Umut Nayir'di, aldık. Bir kanat oyuncusu ihtiyacımız vardı. En yüksek bonservis bedelini ikiye katladık ve 17 milyon euro teklif ettik. Oyuncuyla anlaşmıştık ama kulübü son dakika vermek istemedi."

"CUMHURBAŞKANIMIZDA İMZADA..."

Ertuğrul Doğan, İstanbul Kemerburgaz'da bir yer talepleri olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanımızda imzada, bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok. İnşallah en yakın zamanda bünyemize katacağız. Orada Avrupa'nın en büyük akademi merkezini kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"BİZDEN SONRA BEŞİKTAŞ..."

4 büyük takım arasında hakem hatalarından en fazla sıkıntı çeken kulübün Trabzonspor olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Bizden sonra Beşiktaş geliyor. Beşiktaş Başkanı (Serdal Adalı) çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş'a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var" ifadelerini kullandı.