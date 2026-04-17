Fırtına gençlik

Avrupa'nın önde gelen futbol araştırma kurumlarından CIES'in hazırladığı Süper Lig'in en iyi U23 oyuncuları raporu yayınlandı. Çeşitli performans parametrelerine göre oluşturulan endeks puanlarıyla belirlenen listede, Trabzonspor'un genç yetenekleri lige damga vurdu. Listenin bir numarasında Trabzonspor'un 20 yaşındaki yetenekli orta sahası Christ Inao Oulai yer aldı. 19 yaşındaki orta saha, 80.4 gibi yüksek bir endeks puanıyla Süper Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Raporda Oulai'nin özellikle "Oyun Kurma ve Yönlendirme" konusundaki ustalığına dikkat çekildi.

NWAİWU İKİNCİ, AUGUSTO DÖRDÜNCÜ SIRADA

Christ Oulai'yi zirve takibinde yalnız bırakmayan isim yine bir başka bordo-mavili yıldız oldu. Trabzonspor'un sadece 3 ay önce kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu, 78.8 puanla listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Nwaiwu'nun en güçlü özelliğinin "Geriden Oyun Kurma" olduğu belirtildi. Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir'in üçüncü olduğu sıralamada dördüncü sıra da şaşmadı ve Trabzonspor'un 22 yaşındaki golcüsü Felipe Augusto (76.0 puan) listede kendine yer buldu. Brezilyalı forvetin "Hava Toplarındaki Etkinliği" özellikle ön plana çıkarıldı.