Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Geçen yıla 25 puan fark attı

25 puan fark attı Geçtiğimiz sezon 29 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Karadeniz devi, bu sezon aynı dönemde 64 puana ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Fırtına, bu dönem Fatih Tekke ile şaha kalktı. Bordo-mavililer, 29 haftalık periyotlar kıyaslandığında geçtiğimiz sezona 25 puanlık fark attı. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Karadeniz devi, bu yıl aynı süreçte 19 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet ile 64 puana ulaştı.

İki sezon arasındaki en çarpıcı değişim puan tablosuna yansıdı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezona göre tam 25 puan daha fazla topladı. Bu yükseliş, takımın zirve yarışındaki konumunu da doğrudan etkiledi.

1.34'TEN 2.20'YE

Geçtiğimiz sezon 29 haftada maç başına 1.34 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, bu sezon bu rakamı 2.20'ye çıkardı. Böylece Karadeniz devi, maç başına yaklaşık 0.86 puanlık artış sağladı.

HÜCUM VE SAVUNMADA GELİŞİM

Trabzonspor'un sadece puan değil, oyun anlamında da ciddi bir gelişim gösterdiği dikkat çekti. Gol sayısı 47'den 56'ya yükselirken, yenilen gol 36'dan 31'e düştü. Bordo- mavililer, geçtiğimiz sezon aynı haftalar itibarıyla 9'uncu sırada yer aldı. Bu sezon 3'üncü sıraya yükselerek zirvenin iddialı takımları arasında yer aldı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Karadeniz devi, 2024- 25 sezonunda yaşadığı istikrarsız tabloyu Fatih Tekke yönetiminde tamamen tersine çevirerek, bir yıl içinde adeta küllerinden doğdu. Geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre sergilenen bu devasa gelişim, bordo mavili camiada şampiyonluk inancını yeniden alevlendirdi.

DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz yılın 29. haftası geride kaldığında sadece 39 puan toplayabilen ve liderin tam 35 puan gerisine düşen Trabzonspor, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Mevcut sezonda 29 maç sonunda 64 puana ulaşan Karadeniz devi, henüz sezon tamamlanmadan geçtiğimiz yılki toplam puanına (51 puan) 13 puan fark atmış durumda.

FATİH TEKKE DOKUNUŞU

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı ile başlayan, ardından Şenol Güneş ile devam eden teknik direktör arayışları, Fatih Tekke'nin göreve gelişiyle meyvesini verdi. Rakiplerinin aksine dev bütçeler yerine, genç yetenekler ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli ancak yüksek verimli bir kadro kuran Tekke, Trabzonspor'u yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline getirdi.

Tedesco'dan flaş kariyer kararı! Gelecek sezon...
Arjantinli yıldızla ipler böyle koptu!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?
Barça'dan G.Saray'a bomba transfer!
F.Bahçe'den 2 yıldıza kanca! Transfer...
