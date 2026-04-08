Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinin perde arkası kulübün yayınladığı İnside Story içeriğinde çok net bir şekilde ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, 4 ana plan üzerinde durdu. Oyuncularına yaptığı maç analizlerinde sürekli, "Galatasaray'a karşı iyi defans yapmalısın evet ama asla savunarak kazanamazsın" diyen Tekke, diğer üç maddede ise öncelikli olarak orta saha hakimiyetini ön planda tuttu. Oyuncularına, "Sürekli olarak orta sahada bir fazla olmalıyız" diyen 48 yaşındaki hoca, kanatta olan Zubkov'un tüm rakip ataklarında ve savunmadan çıkışlarda orta saha içine girmesini istedi. Tekke'nin diğer önemli silahı ise "90 dakika boyunca baskı" oldu.

TEKKE: HAK EDİLMİŞ ŞEYLER VAR

Talebelerine, "Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var" diyerek bir baskıdan ziyade hırs oluşmasını sağlayan Tekke'nin dördüncü en önemli silahı ise duran toplar oldu. Galatasaray'ın duran toplarda ön direğe iki kısa ismi gönderdiğini analiz eden Tekke, burada hep üç uzun oyuncuyu tuttu ve atılan ikinci golde de bunun karşılığını aldı. Şampiyonluk söylemini kullanmayan genç hoca, oyuncularına "Hak ettiğimiz şeyler var ve bunu siz başardınız" diye seslendi.