Christ Oulai’ye destek

Bordo-mavili takımın genç orta saha oyuncusu Christ Oulai'i Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Trabzonspor taraftarları yalnız bırakmadı. Fildişi Sahili'nin Güney Kore'yi 4-0 yendiği hazırlık maçında tribünde bordo-mavili taraftarlar da vardı. Oulai, taraftarlarla selamlaşarak teşekkür etti. Öte yandan 19 yaşındaki futbolcu müsabakada 64'te oyuna girdi.
