6 yılın en skorer dönemi

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un gol üretkenliği ön plana çıkıyor. Bordo-mavililer, 27 hafta sonunda fileleri 53 kez sarsarak son 6 sezon içindeki en skorer dönemini yaşıyor. Karadeniz devi, şampiyon tamamladığı 2021-22'de 27 maçta fileleri 51 kez havalandırırken, bu sezon bu alanda daha başarılı performans gösterdi. En son 2019-20'de 27 haftada 62 gol atan takım, 2020-21'de 34, 2021-22'de 51, 2022-23'te 45, 2023-24'te 43 ve 2024-25'te 44 gol kaydetti.

TOPLAMDA 69 GOL

Bordo-mavililer; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da bu sezon oynadığı toplam 33 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırarak maç başına 2.09 gol ortalaması yakaladı. Fırtına, Süper Lig'de 27 maçta 53 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada 15 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 1 gol attı.

3 MAÇTA SUSKUN KALDI

Fırtına, bu sezon oynadığı 33 karşılaşmanın sadece 3'ünde fileleri havalandıramadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaların yanı sıra Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol kaydedemedi.