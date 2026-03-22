CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor 9 isme milli davet



Fırtına’nın 9 futbolcusu ülkelerinin takımlarına davet edildi. Trabzonspor’da farklı yaş kategorileriyle birlikte birçok oyuncu uluslararası arenada görev yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50


Trabzonspor'dan A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Karadağ, Nijerya, Ukrayna, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları'na oyuncu gönderilirken, genç milli takımlarda da iki isim kadroya çağrıldı.

Türkiye A Milli Takımı'na Mustafa Eskihellaç davet edilirken, Karadağ Milli Takımı'na Savic, Nijerya Milli Takımı'na Onuachu çağrıldı. Ukrayna Milli Takımı'nda Zubkov yer alırken, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda Muçi bulunuyor. Fildişi Sahili Milli Takımı'na Oulai davet edilirken, Yeşil Burun Adaları Takımı'nda ise Pina görev yapacak.

GENÇLERE İKİ OYUNCU

Bordo-mavili takımda genç oyuncular da milli takımlara davet edildi. Türkiye U19 Milli Takımı'na Onuralp Çevikkan ve Taha Emre İnce çağrıldı. Trabzonspor Kulübü, milli takımlara davet edilen oyuncular için başarı mesajı yayımlarken, futbolcuların uluslararası arenada forma giyecek olması camiada memnuniyet yarattı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48
Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 07:36
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:35
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:30
Daha Eski
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:12
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:11
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 00:42
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 00:39
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! 00:39