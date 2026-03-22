9 isme milli davet

Trabzonspor'dan A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Karadağ, Nijerya, Ukrayna, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları'na oyuncu gönderilirken, genç milli takımlarda da iki isim kadroya çağrıldı.

Türkiye A Milli Takımı'na Mustafa Eskihellaç davet edilirken, Karadağ Milli Takımı'na Savic, Nijerya Milli Takımı'na Onuachu çağrıldı. Ukrayna Milli Takımı'nda Zubkov yer alırken, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda Muçi bulunuyor. Fildişi Sahili Milli Takımı'na Oulai davet edilirken, Yeşil Burun Adaları Takımı'nda ise Pina görev yapacak.

GENÇLERE İKİ OYUNCU

Bordo-mavili takımda genç oyuncular da milli takımlara davet edildi. Türkiye U19 Milli Takımı'na Onuralp Çevikkan ve Taha Emre İnce çağrıldı. Trabzonspor Kulübü, milli takımlara davet edilen oyuncular için başarı mesajı yayımlarken, futbolcuların uluslararası arenada forma giyecek olması camiada memnuniyet yarattı.