Yüzde 293 yükseldi

Batagov, geçtiğimiz sezon başında Zorya Luhansk'tan transfer edildiğinde piyasa değeri yaklaşık 2.8 milyon euro seviyesindeydi. 1.5 yıllık süreçte savunmadaki istikrarlı performansı ve gelişimi sayesinde bu rakam 11 milyon euro'ya yükseldi. Böylece piyasa değeri yüzde 293'lük dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

1.8 MİLYON EURO'YA ALINDI

Karadeniz devinin yönetimi, Arseniy Batagov'u kadrosuna katarken oldukça uygun bir bonservis bedeli ödemişti. Bordo- mavililer, Ukraynalı savunmacıyı 1.8 milyon euro karşılığında transfer ederek önemli bir yatırım gerçekleştirdi.