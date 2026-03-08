CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İngiltere’de gündem yine Onana

İngiltere’de gündem yine Onana

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın, "Onana'nın satın alma opsiyonu için 40 milyon euro istediler" sözleri, İngiltere'de yankı uyandırdı. İngiliz basını bu rakamın gerçekçi olmadığına vurgu yaparken, oyuncunun Trabzonspor'daki performansının da dalgalı bir şekilde seyir ettiği belirtildi. Onana'nın, son bir kez daha Manchester United'da şansını denemek istediği de ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
İngiltere’de gündem yine Onana

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın, "Onana'nın satın alma opsiyonu için 40 milyon euro istediler" sözleri, İngiltere'de yankı uyandırdı. İngiliz basını bu rakamın gerçekçi olmadığına vurgu yaparken, oyuncunun Trabzonspor'daki performansının da dalgalı bir şekilde seyir ettiği belirtildi. Onana'nın, son bir kez daha Manchester United'da şansını denemek istediği de ifade edildi.

SCOUTLAR GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili kulübün scoutları Eren Mert ve Uğur Uzunali, bir buçuk ay süren oyuncu izleme programının ardından Türkiye'ye döndü. İki scoutun bu süreçte özellikle Güney Amerika liglerinde forma giyen gençleri takip ettiği belirtildi.

F.Bahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu!
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12