İngiltere’de gündem yine Onana

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın, "Onana'nın satın alma opsiyonu için 40 milyon euro istediler" sözleri, İngiltere'de yankı uyandırdı. İngiliz basını bu rakamın gerçekçi olmadığına vurgu yaparken, oyuncunun Trabzonspor'daki performansının da dalgalı bir şekilde seyir ettiği belirtildi. Onana'nın, son bir kez daha Manchester United'da şansını denemek istediği de ifade edildi.

SCOUTLAR GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili kulübün scoutları Eren Mert ve Uğur Uzunali, bir buçuk ay süren oyuncu izleme programının ardından Türkiye'ye döndü. İki scoutun bu süreçte özellikle Güney Amerika liglerinde forma giyen gençleri takip ettiği belirtildi.