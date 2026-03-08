Hedef 3’te 3

51 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zirve mücadelesi için kritik haftalara giriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, önündeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını eritmeye kararlı. Bordo-mavili takım yarın Kayserispor'u deplasmanda yenerek başlatacağı seride Çaykur Rize ve Eyüpspor'u da mağlup ederek Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Sakatların dönmesi ve form grafiğinin yükselmesiyle birlikte Tekke, sahaya en güçlü on biriyle çıkmaya hazırlanıyor.