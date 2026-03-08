Hedef 3’te 3

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fırtına; Kayserispor, Çaykur Rize, Eyüpspor’u yenerek Galatasaray derbisine moralli ve iddialı çıkmak istiyor. Trabzonspor bu süreçte zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
51 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zirve mücadelesi için kritik haftalara giriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, önündeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını eritmeye kararlı. Bordo-mavili takım yarın Kayserispor'u deplasmanda yenerek başlatacağı seride Çaykur Rize ve Eyüpspor'u da mağlup ederek Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Sakatların dönmesi ve form grafiğinin yükselmesiyle birlikte Tekke, sahaya en güçlü on biriyle çıkmaya hazırlanıyor.

