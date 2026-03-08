Hamm ile 2 yıl daha

Trabzonspor Basketbol, kadro yapılanması kapsamında önemli bir hamleye imza attı. Bordo- mavili kulüp, takımın etkili oyuncularından 1999 doğumlu ABD'li pivot Royce Hamm Jr. ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
