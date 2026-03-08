CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Folcarelli görüşme odasında

Folcarelli görüşme odasında

Gaziantep maçında sakatlanan Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmişti. En az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki merkez orta saha fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Folcarelli görüşme odasında
Gaziantep maçında sakatlanan Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmişti. En az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki merkez orta saha fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattı. Sıra artık psikolojik toparlanmaya geldi. Fatih Tekke, Fransız futbolcuyla görüşerek yarınki Kayserispor maçında sahada olmasını isteyecek. Sağlık ekibiyle ortak bir karar verilecek.
