Folcarelli görüşme odasında

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Gaziantep maçında sakatlanan Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmişti. En az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki merkez orta saha fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattı. Sıra artık psikolojik toparlanmaya geldi. Fatih Tekke, Fransız futbolcuyla görüşerek yarınki Kayserispor maçında sahada olmasını isteyecek. Sağlık ekibiyle ortak bir karar verilecek.