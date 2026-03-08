CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Eskihellaç zirvede

Mustafa Eskihellaç, bu sezon Süper Lig'de bekler arasında en fazla progresif koşu (yavaş başlayıp hızlı bitiren) yapan isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Mustafa Eskihellaç, bu sezon Süper Lig'de bekler arasında en fazla progresif koşu (yavaş başlayıp hızlı bitiren) yapan isim oldu. Ortalama 4.1 progresif koşu ile listenin zirvesinde yer alan 28 yaşındaki futbolcuyu Sallai, Semedo ve Ruan takip etti. Bu sezon farklı mevkilerde de görev alan Eskihellaç, tüm kulvarlarda 20 maçta sol bek olarak forma giydi. Ayrıca 3 kez sol kanatta ve 1 kez de sağ bekte oynayan 1.75 boyundaki futbolcu, ligde 21 maçta 1.742 dakika süre aldı ve 4 asist yaptı.

ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM

Trabzonspor YouTube kanalında yayınlanan özel programa konuk olan Mustafa Eskihellaç, merak edilen soruları yanıtladı. Karadeniz devinde forma giymenin kendisi için sadece bir transfer değil, çocukluk hayali olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki sol bek, samimiyetiyle dikkat çekti. Eskihellaç, "Futbolcu olduktan sonra bile gizlice stada gelip maçları takip ediyordum. Hep 'Bir gün burada oynamak nasip olur mu?' diyordum. Çok şükür o günleri yaşıyorum" dedi.

DİĞER
