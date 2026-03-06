CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu abim gibi

Onuachu abim gibi

Ara transferin flaş isimlerinden Chibuike Nwaiwu, “Onuachu abim gibi. Bana gelmeden önce kulüp hakkında harika şeyler anlattı. Trabzonspor’a gelmem gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Onuachu abim gibi

Trabzonspor'un ara transferde Wolfsberger'den getirdiği Chibuike Nwaiwu, bordomavili kulübün dergisine konuştu. Transfer sürecinde Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Onuachu abim gibi. Kendisine fikir almak istediğimi yazdım. Cevap vereceğini beklemiyordum ama bulunduğu seviyeye rağmen bana döndü ve kulüp hakkında harika şeyler anlattı. Kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi. Şehrin güzelliğinden, taraftarın büyüklüğünden ve kulüpteki aile ortamından bahsetti" dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

Nijeryalı stoper, Trabzonspor'daki performansı ile ülkesinin milli takımdan kendisini izlediklerini vurguladı. Nwaiwu, "Nijerya Milli Takımı ile ilgili beni izlediklerini biliyorum. Davet edip etmemek artık onlara kalmış ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Ama davet etmezlerse de mücadele etmeye ve zirveye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğim. Her oyuncunun hayali ülkesiyle kupalar kazanmaktır. Trabzonspor'un bana ülkem Nijerya'yı en üst seviyede temsil edeceğim platformu sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HATIRLANMAK İSTİYORUM

22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da iz bırakmak istediğini aktarıp, "Takımla kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olarak hatırlanmak... Her zaman elimden gelenin en iyisini veren, Trabzonspor taraftarının gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmak tek amacım. Bugün buradaysam, çok çalışan ve pes etmeyen insanların da buraya gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

VAKFIMLA İLGİLENİYORUM

Nijerya'daki futbol akademisine ve vakfına çok önem verdiğini vurgulayan Nwaiwu, şu ifadeleri kullandı: "Boş zamanlarımın çoğunu ülkemdeki futbol akademimle ilgilenerek geçiririm. Gençlerin hayallerine ulaştığını görmek beni meşgul ediyor. Ayrıca bir vakıfla ilgileniyorum, yoksul insanlara, eşlerini kaybetmiş kadınlara ve imkanı olmayan çocuklara yardım eden Chibuike Charity Foundation adında bir vakfımız var. İnsanlara tıbbi destek ve temel ihtiyaç yardımı sağlıyoruz. İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor."

TÜRKIYE'DE FUTBOL ZOR

Nwaiwu, Süper Lig'den bahsederek, "Türk futbolu için şunu söyleyebilirim: Gerçekten çok zor! Tempo çok yüksek ve ligde çok kaliteli oyuncular var. Burası bambaşka bir seviye" dedi. Genç stoper, "Kendimi çok agresif ve korkusuz bir oyuncu olarak tanımlarım. Saha içinde risk almayı sevmem. Garanti ve sağlam oynamayı tercih eden bir yapım var. Top kazanmayı seviyorum" diye ekledi.

KOLAY OLMADI

Chibuike Nwaiwu, futbolda zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Beni birileri futbola yönlendirmedi; kendi yeteneğimi gördüm ve 'evet, bunu yapabilirim, başarılı olabilirim' dedim. Kendimi bu yönde sürekli zorladım, çok çalıştım, çok istedim. Ailem ve dostlarım beni hep destekledi. Burada olmamın, Tanrı'nın lütfu, dualar ve çok çalışma sayesinde mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

