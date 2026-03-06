Muçi'den transfere yeşil ışık! "İyi ki Trabzonspor'a gelmişim"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bordo-mavili formayla 26 maçta 21 gollük katkı veren Muçi'den mutlusu yok. Trabzonspor'da kariyer sezonunu yaşayan Muçi'nin, "İyi ki buraya gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Fırtına'da sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, kısa sürede adından söz ettirdi ve performansıyla beğeni topladı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 61 maçta 11 gol ve 3 asist üreten Muçi, Trabzonspor'da ise çok daha etkili bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili formayla 26 karşılaşmada 13 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, Karadeniz devinde adeta yeni bir sayfa açtı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan Arnavut futbolcunun Trabzonspor'da kalmayı ciddi şekilde düşündüğü öğrenildi.

TARAFTARLAR ÇOK SEVDİ

Kısa sürede bordo-mavili takımın formasıyla toplam 21 gollük katkı sunan Muçi'nin hem yönetime hem de Teknik Direktör Fatih Tekke'ye Trabzon'daki ortamdan çok memnun olduğunu dile getirdiği belirtildi. Yetenekli orta sahanın, "İyi ki buraya gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başarılı performansıyla taraftarların da sevgisini kazanan 24 yaşındaki Ernest Muçi'nin geleceği konusunda Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

MÜTHİŞ BİR SKOR KATKISI

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Trabzonspor'da geçiren Ernest Muçi'nin istatistikleri dikkat çekiyor. Son 12 Süper Lig maçında 10 gol atan ve 4 asist yapan Muçi, 14 gole direkt katkı yaptı. Kupada da 5 kez sahaya çıkıp 3 gol, 4 asistle oynayan Arnavut futbolcu, Trabzonspor'da en fazla skor katkısı yapan isimlerden oldu.

EN İYİ SEZONU OLDU

Ernest Muçi, Türkiye kariyerindeki en iyi sezonunu yaşıyor. Trabzonspor formasıyla 26 maçta 13 gol, 8 asistle 21 gole direkt etki eden Muçi, Beşiktaş'taki performansını çoktan geçti. Siyahbeyazlılarda 61 karşılaşmada 11 gol, 4 asistle 15 gole katkı veren 24 yaşındaki yıldız orta saha, Trabzonspor'da çok farklı bir görüntü çizdi.

