Fatih Tekke: Yol arkadaşlarım

Bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi ve sonrası soyunma odasında yapılan konuşmalar paylaşıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularına seslenişi dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, maç öncesindeki motivasyon konuşmasında futbolcularına "Yol arkadaşlarım" hitabıyla seslendi. Takımına duyduğu güveni net ifadelerle ortaya koyan Tekke, oyuncularına geçmişteki başarılarını hatırlatarak sahaya karakter koymaları gerektiğini vurguladı. "Kiminle oynarsanız oynayın, siz daha iyileriyle oynadınız ve hepsine üstünlük sağladınız" sözleriyle özgüveni yükseltmeyi hedefleyen başarılı hoca, önlerindeki süreçte de seri galibiyetlerin önemine işaret etti.