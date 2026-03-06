Fatih Tekke: Yol arkadaşlarım

CANLI SKOR ANA SAYFA
Teknik Direktör Fatih Tekke, takım içindeki konuşmalarında futbolcularının motivasyonunu yüksek tutmaya ve “aile olma” vurgusunu sürekli canlı tutmaya devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi ve sonrası soyunma odasında yapılan konuşmalar paylaşıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularına seslenişi dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, maç öncesindeki motivasyon konuşmasında futbolcularına "Yol arkadaşlarım" hitabıyla seslendi. Takımına duyduğu güveni net ifadelerle ortaya koyan Tekke, oyuncularına geçmişteki başarılarını hatırlatarak sahaya karakter koymaları gerektiğini vurguladı. "Kiminle oynarsanız oynayın, siz daha iyileriyle oynadınız ve hepsine üstünlük sağladınız" sözleriyle özgüveni yükseltmeyi hedefleyen başarılı hoca, önlerindeki süreçte de seri galibiyetlerin önemine işaret etti.

Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan İran'a "tekrarı yaşanmasın" vurgusu: Gerekli ikazlarda bulunduk
