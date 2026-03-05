CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ozan 'Tufan' çıkardı

Ozan ‘Tufan’ çıkardı

Karadeniz devinde Ozan Tufan fırtınası esmeye başladı. Geçen hafta ligde 3-1 kazanılan Karagümrük maçında sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki merkez orta saha, 2 asiste imzasını koymuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Ozan ‘Tufan’ çıkardı
Karadeniz devinde Ozan Tufan fırtınası esmeye başladı. Geçen hafta ligde 3-1 kazanılan Karagümrük maçında sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki merkez orta saha, 2 asiste imzasını koymuştu. Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan karşılaşmada da fileleri sarsarak son iki sınavda 3 gole direkt etki eden tecrübeli futbolcuya Fatih Tekke'nin daha çok şans vermesi bekleniyor. Ozan bu sezon şu ana kadar sağ bek, sol bek, stoper, defansif orta saha, merkez orta saha, ofansif orta saha, sağ kanat ve forvet hattı olmak üzere 8 farklı bölgede görev yaptı.
