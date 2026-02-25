CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

Trabzonspor, geçen sezonun 23. haftasına 19 puan fark attı. 2024-25’te 36 haftada aldığı toplam puana ise sadece 3 puan kaldı. Fatih Tekke farkını gösterdi. İşte bordo-mavililerde Tekke ile birlikte çizilen başarılı grafik... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 23. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un ortaya koyduğu tablo geçen sezona göre dikkat çeken bir sıçramayı da gözler önüne serdi. Bordo-mavililer, ligin bitimine 13 hafta kala 48 puana ulaşarak, 2024-25 sezonunu tamamladığı 51 puana şimdiden yaklaşmış durumda. Trabzonspor bu sezon geride kalan 23 maçlık bölümde 48 puan topladı. Karadeniz devi bu periyotta 45 gol attı, 27 tane yedi. Geçtiğimiz dönemi 51 puanla bitiren bordomavililer, toplamda rakip fileleri 58 kez sarsmış, 45 gol yemişti.

İKI SEZON ARASINDAKI BÜYÜK FARK

Bu sezon ise henüz 23 hafta geride kalmasına rağmen puan olarak geçen sezonun bitiş çizgisine neredeyse ulaşıldı. Bir sezonun tamamı ile arada sadece üç puanlık fark kalırken, Trabzonspor kısıtlı kadro imkanlarına rağmen bu dönem önemli bir çıkışa imza attı. İki sezonun aynı dönem kıyaslaması ise daha da dikkat çekici. Trabzonspor, 2024-25 sezonunun 23. haftasında yalnızca 29 puanda kalmıştı. 2025- 26 sezonunda ise aynı haftada puan hanesine yazdırdığı rakam 48 oldu. Böylece bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 19 puan daha fazla topladı.

ÜÇ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Trabzonspor'un henüz ligin bitimine 11 haftalık süre varken geçtiğimiz sezonun tamamında ulaşılan puan durumuna ulaşması ise teknik direktör Fatih Tekke'nin önemli bir başarısı olarak dikkat çekti. Çünkü Trabzonspor geçtiğimiz sezon toplamda üç teknik adam değişikliğine gitmiş, son olarak Tekke ile yoluna devam etme kararı almıştı. Bordo mavili takım ayrıca geçtiğimiz sezonu da 7. sırada tamamlayabilmişti. Bu sezon ise maliyet olarak kendisine oranla çok daha güçlü rakiplerine rağmen, üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor.

18 DEPLASMANDA 11 GALİBİYET ALDI

Fatih Tekke göreve geldikten sonra Trabzonspor'un başında deplasmanda çıktığı 18 Süper Lig karşılaşmasında önemli bir istatistiğe imza attı. Bordomavililer, bu süreçte 11 kez kazandı. 4 beraberlik aldı, sadece 3 kez mağlup oldu.

YÜZDE 61 GALİBİYET YÜZDESİ

Elde edilen bu rakamlar, Fatih Tekke'yi kulüp tarihinde özel bir konuma taşıdı. Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de en az üç deplasman maçında görev yapan teknik direktörler arasında yapılan değerlendirmeye göre; Fatih Tekke, yüzde 61'lik galibiyet yüzdesiyle (11/18) bu alanda en yüksek orana sahip teknik adam oldu.

DIŞ SAHADA 'PLAKA' YAZDI

Fırtına'nın deplasmandaki bu dirençli ve sonuç odaklı futbolu, ligdeki puan durumuna da doğrudan etki etti. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin, rakiplerine dış sahada kurduğu üstünlük ve elde edilen galibiyet oranı spor kamuoyunda "plaka yazdı" şeklinde yorumlandı.

G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02