Haftanın kazananı Fırtına

Süper Lig'de 23. haftanın sonuçları, zirve yarışında dengeleri değiştirdi. Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı haftada Trabzonspor, Gaziantep'i 2-1 mağlup ederek zirve ile farkı eritti. Bordo mavililer, lider Galatasaray ile puan farkını 7'ye, ikinci Fenerbahçe ile 5'e indirmeyi başardı. Cuma günü ligin son sırasında yer alan Karagümrük ile önemli bir maça çıkacak olan Trabzonspor, rehavete kapılmadan kazanmak istiyor.

DIŞ SAHADA 'PLAKA' YAZDI

Fırtına'nın deplasmandaki bu dirençli ve sonuç odaklı futbolu, ligdeki puan durumuna da doğrudan etki etti. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin, rakiplerine dış sahada kurduğu üstünlük ve elde edilen galibiyet oranı spor kamuoyunda "plaka yazdı" şeklinde yorumlandı.