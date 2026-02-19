Efsane yad edildi

Trabzonspor'un unutulmaz teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreniyle yad edildi.
Trabzonspor'un unutulmaz teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreniyle yad edildi. Törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Takım Menajeri Emrah Tok, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, oğlu Hakan Özyazıcı ve sevenleri katıldı.