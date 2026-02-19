Efsane yad edildi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un unutulmaz teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreniyle yad edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un unutulmaz teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreniyle yad edildi. Törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Takım Menajeri Emrah Tok, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, oğlu Hakan Özyazıcı ve sevenleri katıldı.
