Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Onuachu tarihe geçiyor! Kulüp efsanelerini geride bıraktı

Trabzonspor’un başarılı forveti Paul Onuachu, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi. Nijeryalı yıldız, lig performansı olarak ilk sezonundaki skor sayısını geçti, kulüp tarihinde 34 gole erişti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Paul Onuachu alkışları toplamayı sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün tarihinde şimdiden önemli izler bırakan Nijeryalı forvet, Fenerbahçe derbisinde de çok beğenildi. Dev derbide şık bir kafa golü atan Onuachu, Süper Lig'de gol sayısını 16'ya çıkardı. 2023-2024 sezonunda bordo-mavili takımda 21 lig maçında 15 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise henüz 19 lig maçında bu sayıyı geçti ve 16'ya erişti. Başarılı oyuncu, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.

SÖRLOTH VE BAKASETAS'I GEÇTİ

Paul Onuachu tüm resmi maçlar baz alındığında 46 karşılaşmada 34 gol kaydetti. Onuachu, 33 gollü Alexander Sörloth ve Anastasios Bakasetas gibi isimleri geçti. Ligde bu sezon gol krallığının en önemli adaylarından olan tecrübeli forvet, hedefine ilerliyor. Kulüp tarihinin en golcü ilk 5 yabancı futbolcusundan olan Onuachu, taraftarların da sevgilisi haline geldi.

KRALLIK PEŞİNDE

Trabzonspor'da başarılı performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Paul Onuachu, gol krallığını hedefliyor. Bordo-mavili kulüpte, 2019-2020 sezonunda 24 gol kaydeden Alexander Sörloth gol krallığını kazanmıştı. 6 sene sonra Onuachu 19 maçta attığı 16 golle bu başarıya çok yakın bir konumda bulunuyor.

F.BAHÇE'YE İKİNCİ GOL

Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez gol sevinci yaşadı. 2023- 24 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir gol atan Onuachu, bu sezon da Papara Park'ta sarı-lacivertlilere karşı bir gol kaydetti.

