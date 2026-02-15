CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Üzücü bir gece

Üzücü bir gece

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendileri açısından üzücü bir gece olduğunu belirterek “Hatalar oluyor ama 3 şut attılar, 3’ü de gol oldu” diye konuştu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Üzücü bir gece

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyeti değerlendirirken, bireysel hatalardan yakındı. Kendileri açısından üzücü bir gece olduğunu ifade eden 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Üzücü bir gece yaşadık. Kadrolara, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Oyuna golle başladık ama ilk bölümde iyi oynamadık. Diğer bölümlerde üstün taraf bizdik.

GENÇLER İYİ İŞ ÇIKARDI

İstediğimiz her şey oldu. Birinci gol karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol art arda üç tane pas hatası... Geçişlerde üzerine çalıştığımız oyunculardan iki tanesi gol attı. Hatalar oluyor, ama yanılmıyorsam üç şut attılar üçü de gol oldu. Beraberliğe dahi üzülürdüm, Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadık ama maalesef puan alamadık. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bu akşam bence çok iyi bir iş çıkardılar. Devam edeceğiz, önümüzde daha çok maç var."

Bordo-mavililerin Nijeryalı stoperi, Chibuike Nwaiwu: "En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Önümüzde çok maç var."

