Savic 4 maç sonra

Bordo mavili takımın kaptanı Savic, sakatlık sürecinden sonra 4 maçlık aranın ardından yeniden kadroya dahil oldu. Son olarak ligin 17'nci haftasında Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de sahaya çıkan ve 40'ncı dakikada sakatlyanan Karadağlı savunma oyuncusu, Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsun maçlarında görev alamamıştı.