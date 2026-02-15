Golcüler yetmedi

Trabzonspor'un formda yıldızları Paul Onuachu ve Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisinde gollerine devam etti. İki yıldız golleri bulsa da 3 puan için yeterli olmadı. Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 16. golünü kaydetti. Gol krallığında iddialı olan Nijeryalı yıldız, kulüp tarihine geçti. 34 gole ulaşan Onuachu, Bakasetas ve Sörloth'u geçerek en golcü ikinci yabancı oldu.

EN İYİ SEZONU

Ernest Muçi de maçın başında ağları sarsarak son 10 lig maçında 10 gol kaydetti. Arnavut yıldız, kariyerinin en iyi sezonuna ulaştı. Ederson'a müthiş bir aşırtma golü gönderen 24 yaşındaki futbolcu, çıkışını sürdürdü. Aynı zamanda Muçi, Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe derbisini de boş geçmemiş oldu. Geçen hafta Samsunspor'u da üzen yıldız orta saha, formunu sürdürdü.

MUHTEŞEM ATMOSFER

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında Papara Park'ı tamamen doldurdu. Maçın başından sonuna kadar Akyazı'da müthiş bir atmosfer oluştu. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili yönetim, dün akşam stada giriş yapan bütün taraftarlara Trabzonspor bayrağı dağıttı. Aynı zamanda tribünlerde eş zamanlı olarak açılan bayraklarla birlikte Papara Park, maç başlamadan bordo- mavi renklere büründü. 40 bin bayrak ve taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte tribünlerde görsel bir bütünlük sağlandı.

ALKIŞLARLA DESTEK

Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından yenilgiye rağmen mücadeleleri için futbolcularına destek verdi. Tribünler tüm takımı ayakta alkışladı. Futbolcular da buna karşılık tek tek tribünleri dolaşarak taraftarların yanına gitti.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Papara Park'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2 bin 300 emniyet mensubu ve bin 200 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 500 personel görev yaptı.

CARDOZO'YA PLAKET

Bordo-mavili takımda 2014-2016 yıllarında oynayan Oscar Cardozo dünkü dev maç öncesi Papara Park'a geldi. Taraftarlara maç öncesi 3'lü çektiren ve tribünlerle tezahürat yapan Cardozo, 'Bize her yer Trabzon' diye seslendi. Trabzonspor formasıyla sahaya gelen unutulmaz futbolcuya bir de plaket verildi. Oscar Cardozo'ya plaketi, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç verdi