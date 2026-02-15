Folcarelli-Oulai bu kez yenildi

Trabzonspor, orta saha ikilisi Folcarelli ile Oulai, bu sezon birlikte sahada yer aldıkları 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı ve hiç yenilgi yüzü görmemişti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Trabzonspor, orta saha ikilisi Folcarelli ile Oulai, bu sezon birlikte sahada yer aldıkları 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı ve hiç yenilgi yüzü görmemişti. Ancak Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetle bu ikili, sezonun ilk yenilgisini tattı. Folcarelli karşılaşma sonrası Trabzonspor taraftarından özür diledi.