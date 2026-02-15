Değişiklik yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi Papara Park Stadı'nda konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile dün sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Aynı kadroyu tercih etti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.