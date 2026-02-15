Değişiklik yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi Papara Park Stadı'nda konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile dün sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Aynı kadroyu tercih etti.