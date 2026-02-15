Büyük hasret sürüyor

Bordo mavililer İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son veremedi. Karadeniz devi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.