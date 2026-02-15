Başkanlar bir arada

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan dev derbide dostluk görüntüleri alkış topladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran karşılaşmayı birlikte izledi. Üç başkan protokol tribününde yan yana oturdu. Papara Park'ta maç öncesinde bir araya gelen kulüp başkanları, birbirlerine başarılar diledi. Aynı şekilde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da iki kulüp başkanına ayrı ayrı başarılar diledi. Trabzonspor yönetim kurulu da Fenerbahçeli yöneticileri özel olarak misafir etti.

ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Trabzon'a indiğimiz andan beri Trabzon halkı, sayın valimiz, emniyet güçlerimiz ve Ertuğrul Başkan bizi çok güzel ağırladı. Mutluyuz, 12 maçımız var. Önümüze bakacağız" dedi.