Haberler Trabzonspor Trabzonspor hücumu göz kamaştırıyor!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmada da ağları havalandırdı. Bordo-mavililer, 21. hafta sonunda ulaştığı 41 gol ile ligin en skorer üçüncü takımı konumuna yükseldi. İşte detaylar... | TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:35
Fatih Tekke yönetiminde hücum kimliğini belirgin biçimde ortaya koyan Trabzonspor, Süper Lig'deki gol serisini istikrarlı şekilde sürdürüyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırarak önemli bir süreklilik yakaladı. Bu süreçte rakip kalelere tam 24 gol bırakan Karadeniz ekibi, özellikle maçların kritik anlarında skor üretme becerisiyle öne çıktı.

Takımın hücum yükünü çeken isimlerin başında ise Paul Onuachu ile Ernest Muçi geliyor. İki oyuncu da sadece attıkları gollerle değil, oyun içindeki hareketlilikleri, savunma arkasına koşuları ve takım arkadaşlarına alan açan rolleriyle skor üretiminde belirleyici oldu.

Fırtına, Süper Lig'de 21 hafta sonunda ulaştığı 41 golle ligin en skorer üçüncü takımı konumuna yükselerek zirve yarışındaki iddiasını hücum performansıyla destekledi.

DİĞER
