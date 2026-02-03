CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor'da hedef 10. kupa! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i

Fırtına Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında bugün Fethiyespor'u konuk edecek. Grupta üç puanı bulunan Trabzonspor, kazanarak iddiasını devam ettirmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında bugün TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u konuk edecek. Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise İstanbulspor'u 6-1'le geçerek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor'yi yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz devi, G.Saray ve Beşiktaş'ın ardından bu organizasyonda en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

291. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıkacak. Geride kalan 290 mücadelede 175 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 503 gol gönderen bordo- mavililer, kalesinde ise 234 gol gördü.

9 KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.

EN SON 6 SEZON ÖNCE

Fırtına, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-77 ve 1983- 84 sezonlarında Beşiktaş, 1977-78'de Adana Demir, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002-03 ve 2003- 04'te G.Birliği, 2009-2010'da F.Bahçe ve 2019-20'de Alanyaspor karşısında elde etti. Son iki sezon final oynasa da kupaya uzanamadı.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Karadeniz devi, 2023- 2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Bu sene hedef kupayı müzeye götürmek.

TAKIMDA 3 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Edin Vişça, Savic ve Zubkov bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, bu maçı kazanmaktan başka düşüncesi yok.

BOUCHOUARİ'YE İLK 11 YOLU

Son iki karşılaşmada forma şansı bulamayan Bouchouari'nin Fethiyespor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fatih Tekke'nin sezon başında alınması sürecinde kefil olduğu 24 yaşındaki merkez orta saha şu ana kadar beklenen çıkışı yapamadı.

ZUBKOV EN AZ İKİ HAFTA YOK

Antalyaspor maçının 70. dakikasında sakatlanarak çıkan Zubkov'un yapılan ilk kontrollerinde kasık bölgesinden bir sakatlık yaşadığı tespit edildi. Ödemi inen Uknaynalı sağ kanadın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Kupadaki Fethiye ve ligdeki Samsun maçında forma giyemeyecek Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetişeme riski de var.

FIRTINA A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yıllardır yayınlayan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yeniden başlıyor. Trabzon-spor'un bugün Fethiyespor'u ağırlayacağı maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Fethiyespor bin önceki maçta Galatasaray ile oynamış ve 2-1 yenilmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Onuralp, Pina, Nwaiwu, Okay, Lovik, Oulai (Salih), Bouchouari, Augusto, Ozan, Mustafa, Umut.

Fethiyespor: Nurullah, Mert, İrfan, Berkay, Muhammet, Şahan, Yusuf, Serdarcan, Uğur, M. Erdem, Razaman.

