Trabzonspor'dan transferde Jens Petter Hauge atağı!

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'yi listesine dahil ettiği öğrenildi. Transferdeki Mathias Lovik detayı ise dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik (sol bek) iki takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de listesini genişletiyor. Bordo mavililerin, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'yi de listesine aldığı belirtiliyor. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıllarda da Karadeniz devinin gündemine gelmişti. Norveç 1. Ligi ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki futbolcunun market değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. 2025'te Eliteserien ekibi ile çıktığı 25 maçta 8 gol atan ve 5 de asist yapan futbolcu, bir önceki sezon da yine aynı sayıda maça çıktı ve yine aynı istatistikleri elde etti.

VATANDAŞI LOVİK'TEN BİLGİ ALDI

Norveç Milli Takımı formasını 13 kez terleten Jens Petter Hauge, 1 gol attı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu, sağ kanat ve hatta 10 numara mevkilerinde de görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Bundesliga (Frankfurt) ve Serie A tecrübeleri de bulunan Norveçli futbolcunun, vatandaşı Lovik'ten bilgi aldığı öne sürüldü. 2020 yılında Bodo/Glimt'ten Milan'a 4.8 milyon euro bedelle transfer olan Hauge, daha sonra Frankfurt'a kiralandı. 2022'de Frankfurt, Jens Petter Hauge'yi 8.2 milyon euroya kadrosuna kattı. Bordo mavili yönetimin ilk etaptaki hedefi futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak. Görüşmeler sürüyor.

YETENEKLERİ TARTIŞILMAZ

Çok yetenekli olan, kolay adam geçen ve kaleyi gördüğünde şut atmaktan çekinmeyen Jens Petter Hauge, kariyerini daha yukarıya taşıyacak bir kulüpte oynamayı çok istiyor. Fırtına, elini çabuk tutup işi bitirmek istiyor.




