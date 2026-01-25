Trabzonspor yeni transferi Daniel Karlsbakk'a kavuşuyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gözler Daniel Karlsbakk'a çevrildi. Genç golcüde artık son noktaya gelen ve anlaşma sağlayan bordo-mavililer, önümüzdeki hafta içerisinde resmi adımlarını atacak. Norveç'in Sarpsborg takımından alınacak 22 yaşındaki Norveçli forvette geliş planları hazırlandı. Bordo-mavililerin, Karlsbakk'ı önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a getireceği ifade edildi.

FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜ

Yıldız oyuncunun Sarpsborg'daki arkadaşlarıyla vedalaştığı ve transferi için resmi yazışmalar dahil tüm işlemlerin tamamlandığı öğrendi. Ancak sadece Karlsbakk'ın gelişinin yabancı kontenjanı ile ilgili belirsizliği beklediği ifade edildi. Norveçli futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a getirileceği ve futbolcu için ev bakıldığı öğrenildi. Daniel Karlsbakk'ın Fatih Tekke ile de görüştüğü belirtildi.

PERFORMANSI ÜST SEViYEDE

Karadeniz devinin kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Daniel Karlsbakk son derece formda bir dönem geçiriyor. Norveç'te Sarpsborg formasıyla son 1 yılda 33 resmi maçta 21 gol atan ve 3 asist yapan Karlsbakk, fiziksel olarak hazır durumda. Norveçli yıldızın hemen takıma katılması bekleniyor.

YENİ SÖRLOTH BENZETMESİ

Bordo-mavili taraftarlar Norveçli forveti Daniel Karlsbakk'ı heyecanla bekliyor. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da gol kralı olan Norveçli yıldız Alexander Sörloth'tan sonra Daniel Karlsbakk'ın da benzer etkiyi vermesi amaçlanıyor.