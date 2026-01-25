Batagov'a astronomik teklif! Trabzonspor'un beklentisi...

Fırtına'da bir taraftan takıma takviye edilecek isimler gündemde dururken bir taraftan da ayrılacak oyuncularla ilgili karar aşamasına geçildi. Bordo-mavili takımın en önemli oyuncularından birisi olarak gösterilen Arseniy Batagov için İngiliz ekibi Bournemouth ciddi şekilde girişimlerini sürdürüyor. İlk teklif 20 milyon eurodan açılsa da şu an konuşulan rakam 28 milyon euro seviyelerine kadar yükseldi.

Bordo-mavililer, Ukraynalı yıldızdan 30 milyon euroluk bir bedel bekliyor. Trabzonspor ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde makas 2 milyon euroya kadar indirildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlandırılma ihtimali bir hayli yüksek duruyor. Ayrıca İngiliz basını, Trabzonspor'un daha önce 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için Benfica'dan gelen 22 milyon euroluk teklifi kabul etmediğini yazdı. Ayrıca Lazio'dan 10 milyon euro ve Nottingham Forest'tan 12 milyon euroluk tekliflerin reddediliği anımsatıldı.