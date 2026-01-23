Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik: Kupalar kazanmak istiyorum!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, "Önemli olan 3 puanı alabilmek, galibiyeti alabilmekti. Bugün de öyle oldu." dedi.

Bordo-mavili takım formasıyla ilk maçına çıkan Lovik, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarın yarattığı atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, "Her zaman yeni kulübümüzle oynadığımız yeni takımımızla oynadığımız ilk maç çok özeldir. Bugün de benim için özel bir gün, özel bir gece oldu. Benim adıma bu tür atmosferde bu tür bir statta bu tür bir seyirciyle oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel oldu. Gün gün daha iyi olacaktır ama kazanmak da ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın kendisi için zor olduğunun altını çizen Lovik, "Çünkü henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanda takımla beraber olma fırsatı buldum ama arkadaşlarım çok iyi insanlar, çok iyi takım arkadaşları. Gruba dahil olabilmek çok kolay oldu. Saha içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Neredeyse herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla baha içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"Her maçın kendi içinde zorluğu var ama önemli olan 3 puanı alabilmek, galibiyeti alabilmekti." ifadelerini kullanan Lovik, sözlerini şöyle tamamladı:

" Bugün de öyle oldu. Bizi de çok mutlu etti. İlk gol, Onuachu'nun attığı gol hakikaten bir takım golü diyebiliriz. İkincisi çılgınca bir gol oldu. Çok güzel bir aşırtma golü. Benim için ikinci bir önemi daha var ikinci attığımız golün. Çünkü yediğimiz gol benim hatam olarak değerlendirilebilir. Takımın da benim hatamı düzeltmesi veya üstüne galip gelmesi beni de ayrıca mutlu ediyor. Hedefimin Manchester United'da oynamak olduğunu ifade etmiştim. Burada her maçı iyi oynayıp her maçta başarılar kazanıp sonra da kupalar kazanmak istiyorum."