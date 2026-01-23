CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'a Senegalli kanat: Krepin Diatta!

Trabzonspor'a Senegalli kanat: Krepin Diatta!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Monaco’nun 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta gündeme geldi. Fransız basını, Senegalli yıldızın Fırtına’nın listesinde olduğunu iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor'a Senegalli kanat: Krepin Diatta!

Bordo-mavililerde transfer çalışmaları devam ederken Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını, Trabzonspor'un Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta ile ilgilendiğini iddia etti. Çıkan haberlerde, Senegalli yıldızın Karadeniz devinin listesinde olduğu vurgulandı. Ayrıca Yunanistan'da da birçok kulübün Diatta'yı izlediği kaydedildi. Monaco ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli kanat oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Monaco'da 12 maça çıkan Diatta, 2 de asist yaptı.

