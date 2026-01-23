Trabzonspor'a Senegalli kanat: Krepin Diatta!

Bordo-mavililerde transfer çalışmaları devam ederken Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını, Trabzonspor'un Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta ile ilgilendiğini iddia etti. Çıkan haberlerde, Senegalli yıldızın Karadeniz devinin listesinde olduğu vurgulandı. Ayrıca Yunanistan'da da birçok kulübün Diatta'yı izlediği kaydedildi. Monaco ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli kanat oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Monaco'da 12 maça çıkan Diatta, 2 de asist yaptı.