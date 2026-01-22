CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Dele-Bashiru sürprizi!

Trabzonspor'dan transferde Dele-Bashiru sürprizi!

Trabzonspor, Serie A’nın sert futboluna uyum sağlayamayan Dele Bashiru için Lazio’ya teklif sundu. Genç yıldız, Trendyol Süper Lig’e geri dönebilir. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan transferde Dele-Bashiru sürprizi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, bir sürpriz isim daha gündeme geldi. Türkiye'de oynarken de Trabzonspor'un gündemine gelen ancak Lazio'ya transfer olan Dele-Bashiru, Roma ekibinde umduğunu bulamayınca yeniden Fırtına'nın gündemine geldi. "Laziochannel"ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Serie A'nın sert futboluna uyum sağlamakta zorlanan 24 yaşındaki 10 numara için Türkiye'den tanıdık bir el uzandı. Bordo mavililer, orta sahasındaki dinamizmi artırmak ve hücum hattına derinlik katmak amacıyla Dele-Bashiru'yu yeniden radarına aldı.

TEKLİF SON DERECE CİDDİ

Trabzonspor cephesinin, oyuncunun Türkiye tecrübesini de göz önünde bulundurarak bu transferde ısrarcı olduğu ve Lazio'nun kapısını ciddi bir teklifle çaldığı belirtiliyor. Şu an için her iki kulüp de temkinli davransa da Nijeryalı yıldızın kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Merkez orta sahada da görev yapabilen Bashiru bu sezon 9 maçta sadece 311 dakika süre aldı ve beklenen katkıyı bir türlü yapamadı. 1.86 boyundaki genç futbolcu, Fatih Tekke'nin beğendiği isimler arasında yer alıyor.

HATAY'DA OYNAMIŞTI

Dele-Bashiru, geçmişte Hatayspor formasıyla Türkiye'ye adım atmış ve 39 maçta 9 gol, 6 asist ürettikten sonra İtalya Serie A devi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Süper Lig'de forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla kamuoyundan tam not alan genç oyuncunun, bu sezon yalnızca 4 kez forma şansı bulduğu ve Lazio'da mutsuz olduğu öğrenildi.

Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
CHP’de dürüstlük söylemi duvara çarptı! Özgür Özel inkar etti Enver Aysever yalanladı: "Hırsızın elini sıkmam"
Buruk: İlk 24'te olacağız
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 03:01
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 02:58
İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! 01:23
F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:19
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum 01:19
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 01:19
Daha Eski
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 01:19
G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! 01:19
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! 01:18
İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! 01:18
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 01:18
Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... 01:18