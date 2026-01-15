Bruno Onyemaechi’yi istiyorlar

Karadeniz devi ile ilgili yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba, bordo-mavililerin, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi'yi istediğini yazdı. Fırtına'da transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu, ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunuyor. Olympiakos'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Bruno Onyemaechi'yi Yunan ekibinin 3 milyon euro'ya satacağı belirtildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Karadeniz devi ile ilgili yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba, bordo-mavililerin, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi'yi istediğini yazdı. Fırtına'da transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu, ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunuyor. Olympiakos'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Bruno Onyemaechi'yi Yunan ekibinin 3 milyon euro'ya satacağı belirtildi.