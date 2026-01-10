CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Yeniden kurgulanıyor

Yeniden kurgulanıyor

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı son 4 maçta savunma hattında ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor, yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun takıma katılmasıyla savunma kurgusunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Sezona Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fırtına, savunma organizasyonu ve oyuncular arasındaki uyumla ön plana çıkmıştı. Bu sezon lig ve kupada toplam 20 karşılaşmaya çıkan Karadeniz devi, kalesinde 25 gol gördü. Yenilen gollerin yarısının son 4 maçta gelmesi ise savunma hattında düşüşü net şekilde ortaya koydu.

İLK 16 MAÇTA 13 GOL

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 15 maç ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 karşılaşma olmak üzere ilk 16 maçta kalesinde yalnızca 13 gol görmüştü. Fırtına bu performansı ile ligin en az gol yiyen takımları arasında yer almayı başarmıştı.

4 MAÇTA KORUYAMADI

Bordo-mavili takım Süper Lig'de oynanan Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında 7 gol yerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında ise 5 golü kalesinde gördü. Son 4 maçta yenilen 12 gol, savunma hattında alarm verdirdi.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'tan oluşan savunma hattı sezonun ilk bölümünde güven verirken, son haftalarda yaşanan sakatlıklar ve kadro istikrarsızlığı savunma performansını olumsuz etkiledi. Onana'nın performansı da süreçten etkilendi.

NWAIWU ÇÖZECEK

Savunma sorunlarının ardından Trabzonspor yönetimi, Wolfsberger'den transfer ettiği Chibuike Nwaiwu ile savunma hattında yeni bir yapılanmayı hedefliyor. Teknik direktör Tekke, Nijeryalı stoperin takıma katılmasıyla birlikte savunma kurgusunda yeniden istikrar yakalamayı hedefliyor.

