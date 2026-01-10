Fırtına'nın yeni transferi Chibuike Nwaiwu'nun, bordo-mavili kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden röportajı yayımlandı. Büyük heyecan yaşadığını ifade eden Nijeryalı stoper, kulübe hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini söyledi. Bordo-mavili camiaya katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIM

Trabzonspor taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirten Nwaiwu, daha Trabzon'a gelmeden destek mesajları aldığını söyledi. Bordo- mavili taraftara mesaj gönderen 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım" dedi.

AGRESİF BİR OYUN TARZIM VAR

Sahadaki oyun karakterine de değinen Nijeryalı futbolcu, hırslı ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip olduğunu dile getirdi. Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Chibuike Nwaiwu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" şeklinde konuştu.

ONUACHU GÜZEL ŞEYLER ANLATTI

Transfer sürecinde vatandaşı Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Paul ağabeyi büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

AGYEMANG: TAM BİR SAVAŞÇI

Wolfsberger'de birlikte forma giyen ve aynı zamanda oda arkadaşı olan ikiliden Agyemang, bordomavili kulübe transfer olan Nwaiwu'nun hem saha içi hem de saha dışındaki özelliklerine dikkat çekti. 61saat'in haberine göre Agyemang, eski takım arkadaşıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "O, Allah'ın kelamını okumayı, insanlara ihtiyaç duyduklarında yardım etmeyi ve müzik dinlemeyi çok sever. Bir arkadaş olarak, sana güvendiği zaman seni mutlu etmek için şakalar yapar ve keyifli anlar yaşatır. Sahada ise amacı kazanmaktır. O tam anlamıyla bir savaşçı."