Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa Sikan'ı bekliyor

Kasımpaşa Sikan'ı bekliyor

Kasımpaşa, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılan anlaşmanın resmiyete dökülmesi için ise Ukraynalı forvetin kararı bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun düşünmek için süre istediği ve birkaç gün içerisinde Kasımpaşa kulübüne cevap vereceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Kasımpaşa Sikan’ı bekliyor
Kasımpaşa, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılan anlaşmanın resmiyete dökülmesi için ise Ukraynalı forvetin kararı bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun düşünmek için süre istediği ve birkaç gün içerisinde Kasımpaşa kulübüne cevap vereceği öğrenildi.
