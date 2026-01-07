CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan savunmaya Kotto hamlesi! Scoutlardan olumlu rapor geldi

Trabzonspor’dan savunmaya Kotto hamlesi! Scoutlardan olumlu rapor geldi

Trabzonspor, Gent forması giyen 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Samuel Kotto’yu transfer listesine aldı. Kamerunlu savunmacının kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’dan savunmaya Kotto hamlesi! Scoutlardan olumlu rapor geldi

Savic'in sakatlığı sonrası acil şekilde stoper ihtiyacı olan Trabzonspor'da, planlanan takviye Süper Kupa mücadelesine yetişmedi. Ancak bordo mavili yönetim, savunma takviyesi için operasyonu genişletme kararı verdi. Gündeme yeni bir isim daha eklendi: Samuel Kotto. İşte africafoot. com'un haberi: Türk scoutlar, Afrika Uluslar Kupası sırasında Gent forması giyen 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Samuel Kotto'yu yakından izlediler ve Trabzonspor'a bir rapor sundular. Kamerunlu oyuncu, fiziksel gücü, savunmadaki varlığı ve topa hakimiyetiyle gözlemcileri etkiledi. Barcelona scoutlarının şimdiden topu geriden dağıtma yeteneği ve baskı altında soğukkanlılığıyla hayranlığını kazanan eski Malmö oyuncusu için hareketli bir transfer dönemi bekleniyor. 1.90 boyundaki savunmacının Gent ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var değeri 1 milyon euro.

Aslan dünya yıldızı için harekete geçti
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13