Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Aral Şimşir!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Aral Şimşir!

Trabzonspor, Danimarka ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için 6+2 milyon euro önerdi. Bordo-mavililerin dışında Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarına girmiş durumda olan Şimşir için gelen teklifler, Midtjylland tarafından yeterli olmadığı gerekçesi ile reddedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Aral Şimşir!

Karadeniz devi, sol kanat takviyesi için uzun zamandır Boga ile ilgileniyordu. Listesinden birçok futbolcu bulunan Trabzonspor, sürpriz bir isme daha gitti. Bordo-mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Aral Şimşir için kulübüyle görüşmelere başladı. Bu sezon harika bir performans ortaya koyan ve çıktığı 32 maçta 7 gol 15 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'dan da davet aldı. Trabzonspor yabancı kontenjanını doldurmadan sol kanat ihtiyacını nokta atışı bir takviye ile doldurmak için gittiği Şimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi.

32 MAÇTA 22 GOLE DİREKT ETKİ

Midtjylland'a da kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olan 6+2 milyon bonus şeklinde 8 milyon euro'luk teklif yaptı. Trabzonspor'da hem scout hem de teknik ekibin çok beğendiği genç oyuncunun transferi için tüm şartlar zorlanıyor. Danimarka ekibinin formasıyla sezona damga vuran 23 yaşındaki milli yıldız, 32 maçta yaptığı 22 gollük skor katkısıyla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Danimarka Süper Lig'inde bu sezon sergilediği performansla, 'Yılın Oyuncusu' adayları arasında gösterilen Aral Şimşir, özellikle sol kanattan içe kat ederek yarattığı tehlikelerle tanınıyor.

GELEN TEKLİFLERİ YETERLİ BULMADI

15 asistlik dev performansıyla ligin yaratıcılık istatistiklerini alt üst eden genç yetenek, sadece Türkiye'deki dev kulüplerin değil, Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarına girmiş durumda. Teknik kapasitesi ve oyun zekası özelliklerini kanada taşıyan Aral için birçok kulüp girişimlerde bulunuyor. Ancak Danimarka kulübü ise Trabzonspor da dahil şu ana kadar gelen teklifleri yeterli bulmadı. Ocak ayı itibarıyla alt baldırından sakatlığı bulunan milli oyuncunun, kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Şimşir, Midtjylland'da sol kanat, forvet, sağ kanat pozisyonlarında görev yapıyor ve kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. 1.75 boyundaki futbolcu, Danimarka doğumlu olmasına rağmen Türk asıllı.

