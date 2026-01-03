CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Avrupa’nın en iyisi

Avrupa’nın en iyisi

Onuachu, Augusto ve Muçi (21 milyon euro), 345 milyon euro’luk Manchester City, 510 milyon euro’luk Real Madrid, 259 milyon euro’luk Barcelona’yı geride sollayıp geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa’nın en iyisi

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor; Onuachu, Augusto ve Muçi üçlüsüyle 26 gollük katkı sağlarken; Harry Kane, Haaland ve Mbappe gibi dünya yıldızlarına sahip takımlarla aynı üretim bandında yer aldı. Bordo-mavililer, bireysel yıldızlar yerine kolektif hücum gücüyle skor üretti. Onuachu, Augusto ve Muçi 21 milyon euro'luk değeri ile galibiyet oranında yüzde 78.8'lik performansıyla listenin ilk sırasında yer aldılar. Yüz milyonlarca euro'luk kadrolara sahip Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona'nın önünde yer alan Fırtına, gol verimliliğini skora ve galibiyete dönüştüren takım olarak öne çıktı.

DEVLERLE NET KARŞILAŞTIRMA

Karadeniz devinin performansı, Avrupa futbolunun ekonomik açıdan en güçlü kulüpleriyle kıyaslandığında fark daha net ortaya çıktı. Bordo-mavililer, 345 milyon euro'luk Manchester City, 510 milyon euro'luk Real Madrid, 259 milyon euro'luk Barcelona ve 265 milyon euro'luk Bayern Münih gibi kulüplerin önünde yer alarak bütçe-performans dengesinde öne çıktı.

İşte o liste: 1-Bayern Münih: Harry Kane (19), Luis Díaz (8), Michael Olise (7). Toplam gol: 34 (265 milyon euro) 2- Manchester City: Erling Haaland (19), Phil Foden (7), Tijjani Reijnders (4). Toplam gol: 30 (345 milyon euro) 3- Feyenoord: Ayase Ueda (18), Sem Steijn (6), Anis Hadj Moussa (5). Toplam gol: 29 (49 milyon euro) 4-PSV: Guus Til (11), İsmael Saibari (9), Joey Veerman (8). Toplam gol: 28 (74 milyon euro) 5-Real Madrid: Kylian Mbappe (18), Vinicius Junior (5), Jude Bellingham (4). Toplam gol: 27 (510 milyon euro) 6-Sporting Lizbon: Luis Suarez (14), Pedro Gonçalves (9), Francisco Trincao (4). Toplam gol: 27 (87 milyon euro) 7-Trabzonspor: Paul Onuachu (11), Felipe Augusto (8), Ernest Muçi (7). Toplam gol: 26 (21 milyon euro ) 8- Barcelona: Ferran Torres (11), Robert Lewandowski (8), Lamine Yamal (7). Toplam gol: 26 (259 milyon euro)

Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04