Avrupa’nın en iyisi

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor; Onuachu, Augusto ve Muçi üçlüsüyle 26 gollük katkı sağlarken; Harry Kane, Haaland ve Mbappe gibi dünya yıldızlarına sahip takımlarla aynı üretim bandında yer aldı. Bordo-mavililer, bireysel yıldızlar yerine kolektif hücum gücüyle skor üretti. Onuachu, Augusto ve Muçi 21 milyon euro'luk değeri ile galibiyet oranında yüzde 78.8'lik performansıyla listenin ilk sırasında yer aldılar. Yüz milyonlarca euro'luk kadrolara sahip Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona'nın önünde yer alan Fırtına, gol verimliliğini skora ve galibiyete dönüştüren takım olarak öne çıktı.

DEVLERLE NET KARŞILAŞTIRMA

Karadeniz devinin performansı, Avrupa futbolunun ekonomik açıdan en güçlü kulüpleriyle kıyaslandığında fark daha net ortaya çıktı. Bordo-mavililer, 345 milyon euro'luk Manchester City, 510 milyon euro'luk Real Madrid, 259 milyon euro'luk Barcelona ve 265 milyon euro'luk Bayern Münih gibi kulüplerin önünde yer alarak bütçe-performans dengesinde öne çıktı.

İşte o liste: 1-Bayern Münih: Harry Kane (19), Luis Díaz (8), Michael Olise (7). Toplam gol: 34 (265 milyon euro) 2- Manchester City: Erling Haaland (19), Phil Foden (7), Tijjani Reijnders (4). Toplam gol: 30 (345 milyon euro) 3- Feyenoord: Ayase Ueda (18), Sem Steijn (6), Anis Hadj Moussa (5). Toplam gol: 29 (49 milyon euro) 4-PSV: Guus Til (11), İsmael Saibari (9), Joey Veerman (8). Toplam gol: 28 (74 milyon euro) 5-Real Madrid: Kylian Mbappe (18), Vinicius Junior (5), Jude Bellingham (4). Toplam gol: 27 (510 milyon euro) 6-Sporting Lizbon: Luis Suarez (14), Pedro Gonçalves (9), Francisco Trincao (4). Toplam gol: 27 (87 milyon euro) 7-Trabzonspor: Paul Onuachu (11), Felipe Augusto (8), Ernest Muçi (7). Toplam gol: 26 (21 milyon euro ) 8- Barcelona: Ferran Torres (11), Robert Lewandowski (8), Lamine Yamal (7). Toplam gol: 26 (259 milyon euro)