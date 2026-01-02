Nwaiwu'dan Trabzonspor'a transferde yeşil ışık!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor ara transferde savunma hattını başarılı bir stoperle güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililer, Savic ve Baniya'nın yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sağ stoper pozisyonuna mutlaka takviye yapacak. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu ve Başakşehir'den Opoku ile ilgileniyor. 22 yaşındaki Nijeryalı Nwaiwu ile kulübünden izin alınarak masaya oturuldu ve prensipte anlaşma sağlandı. Futbolcu gelmeye hazır. Avusturya ekibine de resmi teklif yapıldı.

7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Karadeniz devinin son olarak 7 milyon euro bonservis bedeline kadar çıktığı ve Wolfsberger'den yanıt beklediği belirtildi. Bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Nwaiwu, Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımlarını beğenmeye başladı. Bu gelişme transferin yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nwaiwu'nun değeri 6 milyon euro.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.