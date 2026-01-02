İlk yarı umut verdi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ve 3. sırada tamamladı. Bordo-mavili ekip, sezon başındaki beklentilerin aksine başarılı bir performans ortaya koyarak ilk yarılar itibariyle son şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladığı dönemi yakaladı. Sezona 8 yeni transfer ile başlayan Karadeniz devi, devreyi 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. 35 puan toplayan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde yer aldı.

FATİH TEKKE FARKI

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Oynattığı futbol, saha içi organizasyonu ve maçlara yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'a kısa sürede net bir oyun kimliği kazandırdı.

ONANA İLE 13 MAÇTA 19 GOL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden itibaren bordo-mavililerin kalesini koruyan Onana, 13 maçta 19 gole engel olamadı. Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Fırtına'nın, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.

LİGDE EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik alarak 19 puan topladı. Papara Park'ta 17 gol atıp kalesinde 7 gol gören Fırtına, dış sahada ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 16 puan topladı.

SON BÖLÜMDE SAVUNAMADI

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta rakiplerinin 20 golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü. Sezonun ilk bölümünde savunmada daha iyi bir performans ortaya koyan Fırtına, ligin ilk 11 haftasında kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftasında ise 13 gole engel olamadı.