En iyi ikinci dönemi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan sonra en iyi 17 haftalık dönemini yaşadı. 2021- 22'nin 17 maçlık bölümünde 42 puanla 1. sırada yer alan bordo-mavililer, o sezondan sonra en iyi başarıyı bu yıl gösterdi. Fırtına, son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi geçirdi. 2021-22'nin 17 haftasından 7 puan daha az puan toplayan Karadeniz devi, lider Galatasaray'ın 7, ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor, aynı periyotta 2022-23'te 29 puanla 6., 2023-24'te 32 puanla 3., 2024-25'te de 19 puanla 14. sırada yer almıştı.

SADECE İKİ YENİLGİSİ VAR: FENER VE GENÇLER

Fırtına ligin ilk 17 haftasında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0, ilk yarının son haftasında da Gençlerbirliği'ne başkentte 4-3 mağlup oldu.

FATİH TEKKE İLE 2 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2.05 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Fırtına, 17 karşılaşmada hanesine 35 puan yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken üst sıralarda yer almayı başardı.

TEKKE İLE YÜKSELİŞ

Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Oynattığı futbol, saha içi organizasyonu ve maçlara yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'a kısa sürede net bir oyun kimliği kazandırdı.

İÇ SAHADA 19 PUAN ALDI

Karadeniz devi, iç sahada 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 19 puan topladı. Trabzon, dış sahada ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 16 puanı hanesine yazdırdı. Evinde hiç mağlup olmadı.

DERBİLERDE KAZANAMADI

Bordo mavili takım, Süper Lig'de üç büyük rakibi karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen, Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fırtına, Beşiktaş ile de puanları (3-3) paylaştı.

ÜÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bordo mavili takımda Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı kart ve 28 sarı kart görüldü.

Okay, Bouchouari ve Pina kırmızı gören isimler oldular. Fırtına'da en fazla sarı kart gören isimler ise Onuachu (4), Oulai (4), Mustafa (3), Savic (3) ve Pina (3) oldu.