Sakatlık kabusu yaşandı

Nwakaeme’nin lisansı sakatlığı nedeniyle TFF’ye bildirilmedi. Savic de 5 maç takımdan ayrı kalırken, G.Birliği sınavında yeniden sakatlandı. Vişça ayak bileğinden sakatlanarak sezonu kapattı. Baniya ise idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
