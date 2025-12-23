CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Fırtına tatilde!

Fırtına tatilde!

10 eksiği bulunan Karadeniz devi, 14 sene sonra beş kafa golünün atıldığı maçı kaybetti. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fırtına, zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Fırtına tatilde!

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çarşamba günü konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçında da Gençlerbirliği'ne yenildi: 4-3. İki takım dört yıl aradan sonra karşı karşıya gelirken, Fırtına, Gençlerbirliği'ne 10 sezon sonra kaybetti.

BU SEZONKİ İKİNCİ YENİLGİ

Bordo mavililer, bu sezon ligde iç ve dış saha maçlarında oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet görmemişti. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz devi, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlikle rakiplerine boyun eğmemişti. Dünkü yenilgi ile 11 karşılaşmalık seri bitti.

TEKKE'DEN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı. Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.

